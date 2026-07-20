PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachwuchsermittler auf Spurensuche

POL-PDLD: Nachwuchsermittler auf Spurensuche
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Die Polizeiinspektion Edenkoben begrüßte am Samstag dem 18.07.2026 eine Kindergruppe und gewährte den jungen Gästen im Alter von 4-8 Jahren einen kindgerechten Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Polizei.

Ein Programmpunkt war die Vorführung eines Diensthundes. Dieser demonstrierte seine Fähigkeiten, indem er einen zuvor versteckten Gegenstand zielsicher auffand. Darüber hinaus konnten die Kinder einen Funkstreifenwagen besichtigen. Dabei wurden die Ausrüstung und die technische Ausstattung eines Streifenwagens vorgestellt und erläutert.

Zum Abschluss erhielten die Kinder einen Einblick in die kriminaltechnische Spurensicherung. Hierbei konnten sie selbst Fingerabdrücke nehmen und erfuhren, welche Bedeutung diese für die polizeiliche Ermittlungsarbeit haben.

Die Polizeiinspektion Edenkoben freute sich über das große Interesse der Kinder und den gelungenen Besuch.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Florian Zeitler

Telefon: 06323 955 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 11:46

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

    Billigheim (ots) - Am Samstag, 11.07.2026 wurden durch die Polizeiinspektion Landau in Billigheim in der Rohrbacher Straße aufgrund von Bürgerbegehren Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Zeitraum 09:15-10:05 Uhr konnten von 60 gemessenen Fahrzeugen bei erlaubten 50km/h keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Landau Stephanie ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:44

    POL-PDLD: Motorradunfall mit verletzter Person

    Rinnthal/B48 (ots) - Am 19.07.26, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer das Wellbachtal in Richtung Rinnthal. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Motorrad gegen die Leitplanke. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Landau ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:39

    POL-PDLD: Kupferkabel durchgetrennt

    Offenbach (ots) - Bislang unbekannte Täter durchtrennten im Tatzeitraum 19.07.2026, 6 Uhr bis 18 Uhr auf einer Baustelle auf dem Gelände einer Firma in Offenbach Kupferkabel und legten dieses zur Mitnahme bereit. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor. Der entstandene Gesamtschaden und ob bereits etwas entwendet wurde kann aktuell noch nicht beziffert werden. Wer im Bereich der Straße "Im Niedersand" in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren