Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachwuchsermittler auf Spurensuche

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Edenkoben (ots)

Die Polizeiinspektion Edenkoben begrüßte am Samstag dem 18.07.2026 eine Kindergruppe und gewährte den jungen Gästen im Alter von 4-8 Jahren einen kindgerechten Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Polizei.

Ein Programmpunkt war die Vorführung eines Diensthundes. Dieser demonstrierte seine Fähigkeiten, indem er einen zuvor versteckten Gegenstand zielsicher auffand. Darüber hinaus konnten die Kinder einen Funkstreifenwagen besichtigen. Dabei wurden die Ausrüstung und die technische Ausstattung eines Streifenwagens vorgestellt und erläutert.

Zum Abschluss erhielten die Kinder einen Einblick in die kriminaltechnische Spurensicherung. Hierbei konnten sie selbst Fingerabdrücke nehmen und erfuhren, welche Bedeutung diese für die polizeiliche Ermittlungsarbeit haben.

Die Polizeiinspektion Edenkoben freute sich über das große Interesse der Kinder und den gelungenen Besuch.

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