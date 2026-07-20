POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle
Billigheim (ots)
Am Samstag, 11.07.2026 wurden durch die Polizeiinspektion Landau in Billigheim in der Rohrbacher Straße aufgrund von Bürgerbegehren Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Zeitraum 09:15-10:05 Uhr konnten von 60 gemessenen Fahrzeugen bei erlaubten 50km/h keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden.
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Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
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