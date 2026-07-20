POL-PDLD: Motorradunfall mit verletzter Person

Jockgrim (ots) - Am gestrigen Mittag wurde die Polizei Wörth zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner Ehefrau in Jockgrim gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 49-jähriger Mann deutlich alkoholisiert war und seine Ehefrau bedrohte, da sie angeblich einen Liebhaber hätte. Als die Beamten den 49-Jährigen zur Rede stellen und aus der Wohnung verweisen wollten, zeigte er ...

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