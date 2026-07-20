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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfall mit verletzter Person

Rinnthal/B48 (ots)

Am 19.07.26, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer das Wellbachtal in Richtung Rinnthal. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Motorrad gegen die Leitplanke. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAm

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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