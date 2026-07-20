POL-PDLD: Motorradunfall mit verletzter Person
Rinnthal/B48 (ots)
Am 19.07.26, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer das Wellbachtal in Richtung Rinnthal. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Motorrad gegen die Leitplanke. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.
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