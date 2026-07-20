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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kupferkabel durchgetrennt

Offenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter durchtrennten im Tatzeitraum 19.07.2026, 6 Uhr bis 18 Uhr auf einer Baustelle auf dem Gelände einer Firma in Offenbach Kupferkabel und legten dieses zur Mitnahme bereit. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor. Der entstandene Gesamtschaden und ob bereits etwas entwendet wurde kann aktuell noch nicht beziffert werden. Wer im Bereich der Straße "Im Niedersand" in Offenbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAm

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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