PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Widerstand geleistet

Jockgrim (ots)

Am gestrigen Mittag wurde die Polizei Wörth zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner Ehefrau in Jockgrim gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 49-jähriger Mann deutlich alkoholisiert war und seine Ehefrau bedrohte, da sie angeblich einen Liebhaber hätte. Als die Beamten den 49-Jährigen zur Rede stellen und aus der Wohnung verweisen wollten, zeigte er sich direkt aggressiv und schrie sie an. Im Anschluss flüchtete der 49-Jährige ins Gäste-WC und bewarf die Beamten mit Toilettenpapier und bespritzte sie mit Wasser. Der 49-Jährige wurde anschließend aus dem Gäste-WC geholt und wehrte sich hierbei mit Leibeskräften. Hierdurch verletzte sich der 49-Jährige leicht. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Nachdem der 49-Jährige gefesselt war, wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der 49-Jährige zudem für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen. Gegen den 49-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Widerstands eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 11:01

    POL-PDLD: Kandel - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

    Kandel (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag, den 16.07.26 bis Sonntag, den 19.07.26 wurde ein E-Scooter am Bahnhof in Kandel entwendet. Der E-Scooter war mit einem Kettenringschloss angeschlossen, welches die unbekannten Täter aufbrachen. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter den etwa 350 Euro teuren E-Scooter. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 12:42

    POL-PDLD: Erlöschen der Betriebserlaubnis wegen manipulierter Auspuffanlage

    Landau (ots) - Am 18.07.2026 kontrollierte die Polizei in Landau einen 31-jährigen Kraftradfahrer. Dieser war zuvor auf der Rheinstraße in Fahrtrichtung Queichheim unterwegs, als den Beamten die erhebliche Lautstärke seiner Auspuffanlage auffiel. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Paul-von-Dennis-Straße stellten die Polizisten fest, dass der ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 12:39

    POL-PDLD: Motorradfahrer bei Auffahrunfall in Herxheim leicht verletzt

    Herxheim (ots) - Am 18.07.2026 ereignete sich kurz nach 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L493 bei Herxheim, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Eine 48-jährige Autofahrerin und ein nachfolgender, 65-jähriger Motorradfahrer befuhren in dieser Reihenfolge die L493 von Herxheim kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang. An einem dortigen Fußgängerüberweg musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren