Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Widerstand geleistet

Jockgrim (ots)

Am gestrigen Mittag wurde die Polizei Wörth zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner Ehefrau in Jockgrim gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 49-jähriger Mann deutlich alkoholisiert war und seine Ehefrau bedrohte, da sie angeblich einen Liebhaber hätte. Als die Beamten den 49-Jährigen zur Rede stellen und aus der Wohnung verweisen wollten, zeigte er sich direkt aggressiv und schrie sie an. Im Anschluss flüchtete der 49-Jährige ins Gäste-WC und bewarf die Beamten mit Toilettenpapier und bespritzte sie mit Wasser. Der 49-Jährige wurde anschließend aus dem Gäste-WC geholt und wehrte sich hierbei mit Leibeskräften. Hierdurch verletzte sich der 49-Jährige leicht. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Nachdem der 49-Jährige gefesselt war, wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der 49-Jährige zudem für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen. Gegen den 49-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Widerstands eingeleitet.

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