POL-PDLD: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss
Wörth am Rhein (ots)
Am 19.07.2026, gegen 00:30 Uhr, konnten Beamten einen 46-jährigen Fahrradfahrer mit unsicherer Fahrweise in der Ludwigstraße in Wörth am Rhein wahrnehmen. Im Verlauf der nachfolgenden Verkehrskontrolle konnte ausgehend von der Atemluft des Fahrradfahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,49 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde dem Fahrradfahrer eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
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