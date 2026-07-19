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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrer eines E-Scooters unter Drogeneinfluss

Wörth am Rhein (ots)

Am 18.07.2026, gegen 22:20 Uhr, kontrollierten Beamte einen 19-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Dorschbergstraße in Wörth am Rhein. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass für den E-Scooter derzeit kein Versicherungsschutz besteht. Weiterführend konnte ausgehend vom Fahrer Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Infolgedessen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Patschke
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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