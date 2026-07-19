Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Wörth am Rhein (ots)

Am 18.07.2026, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Fahrer mit seinem PKW die Kreisstraße 15 in Fahrtrichtung Langenberg. In der anschließenden Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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