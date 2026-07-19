POL-PDLD: Brand einer Gartenhütte

Germersheim (ots) - Die Polizeiinspektion Germersheim wurde am Abend des 17.07.2026 gegen 22:15 Uhr zu einem Familienstreit in Germersheim gerufen. Hierbei kam es zwischen einem Ehepaar zu einer Auseinandersetzung, bei der der Ehemann seine Ehefrau leicht verletzte. Der Mann hatte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernt. Nachdem die Beamten eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen hatten, fuhr der Mann mit ...

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