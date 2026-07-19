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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand einer Gartenhütte

Maximiliansau (ots)

Am 18.07.2026, gegen 11:10 Uhr, geriet eine Gartenhütte im Bereich der Goldgrundstraße in Maximiliansau in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf benachbarte Gartenparzellen bestand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Patschke
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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