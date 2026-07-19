POL-PDLD: Brand einer Gartenhütte
Maximiliansau (ots)
Am 18.07.2026, gegen 11:10 Uhr, geriet eine Gartenhütte im Bereich der Goldgrundstraße in Maximiliansau in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf benachbarte Gartenparzellen bestand nicht.
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