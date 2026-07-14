Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Automaten aufgebrochen

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Edenkoben (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende den Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in der Staatsstraße aufgebrochen. Aus dem Gerät entwendeten sie Münzgeld in Höhe von rund 150 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zudem, den Automaten der Waschanlage mit brachialer Gewalt zu öffnen. Dieser Versuch misslang jedoch. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Staatsstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

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