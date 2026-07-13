Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verdächtiges Verhalten- selbst gebautes Einbruchswerkzeug

Germersheim (ots)

Am gestrigen Tag wurde der Polizei eine verdächtige Person auf dem Parkplatz in der Germersheimer Straße gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Mann über mehrere Minuten dabei, wie er mit einem Stock mehrfach an einem geparkten PKW hantierte. Die linke hintere Seitenscheibe war leicht geöffnet. Die eingesetzten Beamten trafen den 35-Jährigen wenig später an. In seinen Händen hielt er tatsächlich den ominösen Holzstab - versehen mit einem Kabel. Zu seinem Vorhaben wollte er keinerlei Angaben machen. Im Kofferraum des Fahrzeugs befand sich ein schwarzer Rucksack. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Beschuldigte mit seinem selbstgebauten Einbruchswerkzeug versucht haben, eben diesen Rucksack durch den Fensterspalt aus dem Fahrzeug zu angeln. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell