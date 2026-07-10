Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl auf Friedhöfen

Germersheim (ots)

Nachtrag zu Pressemitteilung https://s.rlp.de/Ue1MRyR. Mittlerweile haben sich im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Germersheim sechs Fälle von Bronzediebstählen auf Friedhöfen ereignet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mittlerweile 1500 Euro.

Zeugen, die zwischen dem 1.-8.07.2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge bei den Friedhöfen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274 958 0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Darüber hinaus bittet die Polizei mögliche weitere Geschädigte, die ebenfalls den Diebstahl von Bronzegegenständen oder anderen Grabschmuckstücken festgestellt haben und den Vorfall bislang noch nicht angezeigt haben, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

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