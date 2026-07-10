PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl auf Friedhöfen

Germersheim (ots)

Nachtrag zu Pressemitteilung https://s.rlp.de/Ue1MRyR. Mittlerweile haben sich im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Germersheim sechs Fälle von Bronzediebstählen auf Friedhöfen ereignet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mittlerweile 1500 Euro.

Zeugen, die zwischen dem 1.-8.07.2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge bei den Friedhöfen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274 958 0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Darüber hinaus bittet die Polizei mögliche weitere Geschädigte, die ebenfalls den Diebstahl von Bronzegegenständen oder anderen Grabschmuckstücken festgestellt haben und den Vorfall bislang noch nicht angezeigt haben, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 07:00

    POL-PDLD: Bad Bergzabern/Pleisweiler-Oberhofen - Fahrt unter Alkoholeinfluss

    Bad Bergzabern/Pleisweiler-Oberhofen (ots) - Am heutigen Morgen sollte um 03:50h in Bad Bergzabern ein Auto in der Weinstraße kontrolliert werden. Da die 50-jährige Fahrerin auf Anhaltezeichen und Blaulicht nicht reagierte, konnte sie erst in Pleisweiler durch Einschalten des Martinshorns zum Anhalten bewegt werden. Im Rahmen der Kontrolle erbrachte eine ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 15:23

    POL-PDLD: Wörth am Rhein - Schulfassade beschmiert - Zeugen gesucht

    Wörth am Rhein (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten bisher unbekannte Täter die Außenfassade der Carl-Benz-Gesamtschule in der Forststraße in Wörth am Rhein. Die Schmierereien wurden im Bereich der Schultoiletten im Pausenhof vermutlich mit einem Permanentstift aufgetragen. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 10:51

    POL-PDLD: Eigentümer von insgesamt 15 Fahrrädern gesucht

    Landau (ots) - Seit Beginn des Jahres ereigneten sich im Stadtgebiet Landau mehrere Fahrraddiebstähle. Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen konnten durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau insgesamt 15 Fahrräder sichergestellt werden, bei denen derzeit der Verdacht auf Diebstahl besteht. Die Eigentümer dieser Fahrräder konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Fotos der sichergestellten Fahrräder können diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren