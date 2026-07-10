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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern/Pleisweiler-Oberhofen - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bad Bergzabern/Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am heutigen Morgen sollte um 03:50h in Bad Bergzabern ein Auto in der Weinstraße kontrolliert werden. Da die 50-jährige Fahrerin auf Anhaltezeichen und Blaulicht nicht reagierte, konnte sie erst in Pleisweiler durch Einschalten des Martinshorns zum Anhalten bewegt werden. Im Rahmen der Kontrolle erbrachte eine Atemalkoholmessung einen Wert von 0,93Promille. Auf der Dienststelle wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel an eine berechtigte Person übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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