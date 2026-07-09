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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Schulfassade beschmiert - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten bisher unbekannte Täter die Außenfassade der Carl-Benz-Gesamtschule in der Forststraße in Wörth am Rhein. Die Schmierereien wurden im Bereich der Schultoiletten im Pausenhof vermutlich mit einem Permanentstift aufgetragen. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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