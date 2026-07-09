Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eigentümer von insgesamt 15 Fahrrädern gesucht

Landau (ots)

Seit Beginn des Jahres ereigneten sich im Stadtgebiet Landau mehrere Fahrraddiebstähle. Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen konnten durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau insgesamt 15 Fahrräder sichergestellt werden, bei denen derzeit der Verdacht auf Diebstahl besteht.

Die Eigentümer dieser Fahrräder konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Fotos der sichergestellten Fahrräder können diesem Link https://s.rlp.de/1xZXyjaentnommen werden.

Falls Sie Hinweis geben können, bitten wir Sie sich mit der Polizeiinspektion Landau unter 06341 / 287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Gegen entsprechenden Nachweis kann eine Aushändigung des Fahrrades erfolgen.

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