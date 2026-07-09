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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Streit endet in Körperverletzung

Hatzenbühl (ots)

Heute Morgen gegen 04.15 Uhr wurde die Polizei Wörth zu lauten Schreien in der Feigenstraße in Hatzenbühl gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen kam. Grund der Auseinandersetzung waren wohl zunächst verbale Streitigkeiten zwischen einem 21-Jährigen und einer 15-Jährigen. In Folge der Streitigkeiten schlug der 21-Jährige der 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und beleidigte diese. Anschließend schubste der 21-Jährige die 15-Jährige zu Boden und trat auf sie ein. Der 15-Jährigen kamen ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger zur Hilfe, die hierdurch ebenfalls leicht verletzt wurden. Gegen den 21-Jährigen wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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