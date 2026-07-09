Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Versuchter Einbruch

Kandel (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, den 04.07.26 auf Sonntag, den 05.07.26 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Maisfeld in Kandel. Die bisher unbekannten Täter versuchten durch Aufhebeln der Haustür in das Anwesen zu gelangen. Dies misslang jedoch, sodass lediglich ein Schaden an der Haustür entstand. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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