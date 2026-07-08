Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Betrugsversuch

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Mittag erhielt ein 83-jähriger Mann aus Wörth am Rhein einen Anruf einer ihm unbekannten Frau, die ihm mitteilte, dass er angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Den gewonnenen Geldbetrag würde man in bar auszahlen und man würde hierfür eine Gebühr verlangen. Der 83-Jährige bemerkte allerdings, dass es sich hierbei um einen Betrugsversuch handelte und ging auf die Forderungen nicht ein. Im Anschluss ging der 83-Jährige zur Polizei und erstattete eine Anzeige.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unsere Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

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