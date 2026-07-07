Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - 23-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

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Maikammer (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer flüchtete am gestrigen Montagabend (06.07.2026) vor einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle in der Bahnhofstraße. Da der Mann deutlich zu schnell unterwegs war, signalisierten ihm die Beamten, anzuhalten. Der Fahrer missachtete jedoch das Haltezeichen und entzog sich der Kontrolle mit seinem Kleinwagen. Obwohl die Streife den Wagen zunächst aus den Augen verlor, führten eingeleitete Fahndungsmaßnahmen schnell zum Erfolg: Der Fahrer sowie zwei weitere Mitinsassen wurden kurz darauf angetroffen. Bei der anschließenden Überprüfung warf der 23-Jährige den Fahrzeugschlüssel in ein Gebüsch, um seine Fahrereigenschaft zu vertuschen. Der Grund für die Flucht klärte sich schnell: Der Mann besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn ein.

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