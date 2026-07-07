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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Jockgrim (ots)

Eine leicht verletze Person und ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro resultierten aus einem Verkehrsunfall am gestrigen Abend in Jockgrim. Gegen 18.00 Uhr befuhr eine 54-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Auto den Mittelwegring in Jockgrim und beabsichtigte an der Einmündung zur Kreisstraße 10 nach links abzubiegen. Der 18-jährige Leichtkraftradfahrer befuhr zeitgleich die Kreisstraße 10 in Richtung Wörth am Rhein. An der Einmündung tastete sich die 54-Jährige herein, da sie die Vorfahrt gewähren musste. Als der 18-Jährige die 54-Jährige erkannte, bremste dieser stark ab und flog über seinen Lenker. Anschließend schlitterte der 18-Jährige über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug der 54-Jährigen. Durch den Sturz zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Gegen die 54-Jährige wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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