Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Nach Verkehrsunfallflucht ist der Führerschein weg

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es in der Marktstraße in Wörth am Rhein zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 81-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Auto beim Ausparken einen geparkten SUV einer 32-Jährigen beschädigte. Im Anschluss entfernte sich die 81-Jährige von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Zusammenstoß entstand an dem SUV der 32-Jährigen ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen der wegfahrenden 81-Jährigen merken, sodass diese bei einer Überprüfung der Halteranschrift angetroffen werden konnte. Hierbei räumte die 81-Jährige ihren Fehler ein. Aufgrund der Schadenshöhe am SUV und des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Führerscheins der 81-Jährigen an.

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