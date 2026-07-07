Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Herxheim (ots)

Ein 48-jähriger Peugeot-Fahrer wurde in der vergangenen Nacht (07.07.2026, 01:50 Uhr) in der Oberen Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, reagierte auch ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Hinweis der Polizei:

Fahrer, die unter dem Einfluss berauschender Substanzen am Straßenverkehr teilnehmen, stellen eine besondere Gefährdung der Sicherheit auf den Straßen dar. Nicht nur Alkohol, auch Drogen verringern die Reaktionsschnelligkeit und Aufmerksamkeit der Fahrer signifikant. Bereits bei der ersten Fahrt unter Einfluss von Drogen drohen 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat. Kommt es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, handelt es sich um eine Straftat, wo eine Geld- oder Freiheitsstrafe folgen kann. Auch der Führerscheinentzug ist eine mögliche Konsequenz.

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