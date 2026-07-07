Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrfach berauscht und ohne Licht auf dem Fahrrad unterwegs

Landau (ots)

Für einen 35-jährigen Fahrradfahrer war die Fahrt in der gestrigen Nacht (07.07.26, 01:10 Uhr) schnell beendet, als Polizeikräfte diesen im Begegnungsverkehr in der Rheinstraße ohne Licht und großzügig über beide Fahrtstreifen Schlangenlinien fahrend in Richtung Marienring feststellten und einer Kontrolle unterzogen. Die extrem unsichere Fahrweise resultierte aus dem Mischkonsum von Alkohol (2,24 Promille) und Drogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Auch die zuständige Führerscheinstelle wurde informiert, welche prüfen wird, ob der 35-Jährige noch die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen besitzt.

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