POL-PDLD: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Herxheim (ots) - Am gestrigen Abend (06.07.2026, 20:00 Uhr) wurde ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in der Unteren Hauptstraße in Herxheim fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Der Vater wurde kontaktiert. Gegen seinen Sohn und ihn wurde ein Ermittlungsverfahren ...

mehr