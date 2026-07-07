POL-PDLD: Autofahrer unter Drogeneinfluss
Annweiler (ots)
Am 06.07.2026 wurde gegen 23:45 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer im Bereich Annweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle gab der Fahrer eigenständig an vor Kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Die Fahrt war somit beendet und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich in einem Strafverfahren verantworten.
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