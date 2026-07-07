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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Annweiler (ots)

Am 06.07.2026 wurde gegen 23:45 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer im Bereich Annweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle gab der Fahrer eigenständig an vor Kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Die Fahrt war somit beendet und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich in einem Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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