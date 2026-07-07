Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Herxheim (ots)

Am gestrigen Abend (06.07.2026, 20:00 Uhr) wurde ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in der Unteren Hauptstraße in Herxheim fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Der Vater wurde kontaktiert. Gegen seinen Sohn und ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren sowie Zulassen des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet.

Ab dem ersten März sind jährlich neue Versicherungskennzeichen für E-Scooter, Mofas und andere versicherungspflichtige Kleinfahrzeuge erforderlich. Ein Führen des Fahrzeuges ohne ein gültiges Versicherungskennzeichen stellt eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar.

Präventionstipps der Polizei:

-Versicherung Prüfen! Achten Sie darauf, dass ihr versicherungspflichtiges Kleinfahrzeug über ein gültiges Versicherungskennzeichen verfügt!

-Nur eine Person pro E-Scooter! Die Mitnahme einer weiteren Person ist nicht erlaubt!

-Helm tragen! Das Tragen eines Helmes wird auch Sicherheitsgründen empfohlen, auch wenn derzeit keine Helmpflicht besteht.

-Radwege benutzen! Sind diese nicht vorhanden, darf die Fahrbahn benutzt werden. Gehwege sind tabu, sofern Sie nicht ausdrücklich freigegeben sind.

-Alkohol und Drogen: Fahren unter Alkoholeinfluss kann zu Strafverfahren und Führerscheinmaßnahmen führen.

-Mindestalter beachten! Das Führen eines E-Scooters ist erst ab 14 Jahren erlaubt!

-Rücksicht! Achten sie auf andere Verkehrsteilnehmer und nehmen sie gegenseitig Rücksicht.

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