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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wem gehört das Fahrrad?

POL-PDLD: Wem gehört das Fahrrad?
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Landau (ots)

Am Montagmorgen (06.07.2026, 06:32 Uhr) stellte ein Passant ein unverschlossenes Mountainbike der Marke Cube im Gebüsch der Straße "Am alten Güterbahnhof" unweit des Landauer Hauptbahnhofes fest, dessen Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte. Das weiße Fahrrad trägt die Aufschrift "Die Mannschaft" sowie das DFB-Logo auf dem Rahmen. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341-287-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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