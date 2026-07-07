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POL-PDLD: Wem gehört das Fahrrad?

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Landau (ots)

Am Montagmorgen (06.07.2026, 06:32 Uhr) stellte ein Passant ein unverschlossenes Mountainbike der Marke Cube im Gebüsch der Straße "Am alten Güterbahnhof" unweit des Landauer Hauptbahnhofes fest, dessen Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte. Das weiße Fahrrad trägt die Aufschrift "Die Mannschaft" sowie das DFB-Logo auf dem Rahmen. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341-287-0 zu melden.

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