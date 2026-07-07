Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim, Westheim, Lingenfeld - Diebstahl auf Friedhöfen

Landau (ots)

Unbekannte entwendeten in der letzten Woche von den Friedhöfen in Lingenfeld, Westheim und Rülzheim mehrere Bronzefiguren an den dortigen Gräbern. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Polizei Germersheim übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: pigermersheim@polizei.rlp.de

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