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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim, Westheim, Lingenfeld - Diebstahl auf Friedhöfen

Landau (ots)

Unbekannte entwendeten in der letzten Woche von den Friedhöfen in Lingenfeld, Westheim und Rülzheim mehrere Bronzefiguren an den dortigen Gräbern. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Polizei Germersheim übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: pigermersheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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