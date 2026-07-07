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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler-Neue Versicherung und eigenen Namen vergessen

Annweiler (ots)

Am 06.07.2026, gegen 16:30 Uhr wurde ein E-Scooterfahrer in Annweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass keine gültige Versicherung vorlag. Bei der Feststellung der Personalien gab der Heranwachsende einen falschen Namen an, was den Beamten bei Überprüfung jedoch auffiel. Die richtigen Personalien konnten dennoch ermittelt werden. Nun erwartet den Heranwachsenden neben dem Strafverfahren auch noch ein Verfahren wegen falscher Personalienangabe. Die Polizei weist darauf hin, dass die Versicherung für Elektrokleinstfahrzeuge (u.a. E-Scooter) jährlich zum März erneuert werden muss, um im Schadensfall abgesichert zu sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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