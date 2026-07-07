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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfallflucht auf Parkplatz der Edith-Stein-Klinik

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Montag wurde im Zeitraum von 09:30-16:30h auf dem Parkplatz der Edith-Stein-Klinik in Bad Bergzabern ein blauer 1er BMW beschädigt. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW und verursachte an dessen hinterem linken Radkasten Sachschaden. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem noch unbekannten Fahrzeugführer bzw. dessen Fahrzeug geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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