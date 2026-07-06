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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Flucht vor Verkehrskontrolle endet im Unfall

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr eine 25-jährige Verkehrsteilnehmerin die Autobahn 65 aus Richtung Karlsruhe kommend in Richtung Ludwigshafen. Die 25-Jährige sollte gegen 17:40 Uhr durch eine Zivilstreife der Polizei Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierzu setzten sich die Polizeibeamten mit ihrem Zivilfahrzeug vor das Fahrzeug der 25-Jährigen und gaben ihr mit der Polizeikelle ein Zeichen, dass sie dem Zivilfahrzeug folgen soll. Dieser Weisung folgte die 25-Jährige zunächst und blieb mit ihrem Fahrzeug hinter dem Zivilfahrzeug. An der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg wollten die Polizeibeamten zusammen mit dem Fahrzeug der 25-Jährigen von der Autobahn abfahren, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Kurz vor der Anschlussstelle fuhr die 25-Jährige über die Sperrfläche zurück auf die Autobahn und versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten den Fluchtversuch jedoch rechtzeitig erkennen und setzten sich wieder vor das Fahrzeug der 25-Jährigen. Als die 25-Jährige versuchte das Zivilfahrzeug zu überholen, schätzte sie den Abstand falsch ein und kollidierte mit dem Zivilfahrzeug der Polizei. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der anschließenden Kontrolle konnte herausgefunden werden, warum die 25-Jährige versuchte zu flüchten. Sie ist aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen die 25-Jährige wurden die dementsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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