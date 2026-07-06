POL-PDLD: Rülzheim - Diebstahl von Baustelle

Landau (ots) - Am Abend des 05.07.2026 gegen 22:00 Uhr meldeten Zeugen einen auffällig fahrenden Autofahrer auf der Landstraße zwischen Offenbach und Queichheim. Diese verständigten die Polizei und bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 39-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,26 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Der Führerschein sowie sein ...

mehr