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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Diebstahl von Baustelle

Rülzheim (ots)

Zwischen dem 04.07. und 05.07.2026 entwendete bislang unbekannte Täter von einer Baustelle neben der Landstraße 493 bei Rülzheim hochwertiges Werkzeug. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Polizei Germersheim übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: pigermersheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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