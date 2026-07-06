Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots)

Am Abend des 05.07.2026 gegen 22:00 Uhr meldeten Zeugen einen auffällig fahrenden Autofahrer auf der Landstraße zwischen Offenbach und Queichheim. Diese verständigten die Polizei und bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 39-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,26 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Der Führerschein sowie sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenso wurde die Führerscheinstelle informiert.

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