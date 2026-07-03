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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Annweiler (ots)

Am 03.07.26, gegen 15.30 Uhr, befuhren ein 51-jähriger Motorradfahrer und dahinter ein 63-jähriger Wohnmobilfahrer, die B 10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Am Ende des Staufertunnel verlangsamte sich der Verkehr. Der Wohnmobilfahrer versuchte noch zu bremsen, was jedoch nicht gelang und fuhr auf das Motorrad auf. Der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Zwecks Unfallaufnahme musste die B10, für eine 1/2 Stunde, in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt werden. Es entstand schnell ein größerer Rückstau.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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