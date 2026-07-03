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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle Nachtfahrverbot

B10 - Landau Godramstein (ots)

Zehn LKW konnten heute Nacht (03.07.2026) in der Zeit zwischen 00:00 und 01:30 Uhr auf der B10 in einer gemeinsamen Kontrollstelle von Kräften der Polizeiinspektion Landau und der Polizeiinspektion Edenkoben kontrolliert werden. Sechs Fahrer waren Anlieger bzw. konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen und waren somit berechtigt unterwegs. Vier Fahrer konnten keine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Sie wurden beanzeigt und zurückgeschickt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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