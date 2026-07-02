Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Unfall auf der Bienwald B 9

Kandel (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es auf der Bienwald B9, in Höhe Langenberg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem LKW, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 18-jährige Verkehrsteilnehmer mit seinem VW Passat die Bienwald B9 in Richtung Frankreich. Zeitgleich befuhr ein 44-Jähriger mit seinem LKW die Bienwald B 9 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe Langenberg kam der 18-Jährige aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit seiner linken Fahrzeugfront mit der linken Fahrzeugseite des LKW. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die Airbags des VW Passat ausgelöst. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der VW Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste der Verkehr während der Unfallaufnahme durch die Straßenmeisterei umgeleitet werden.

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