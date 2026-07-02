PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Zeugen nach Steinwurf gesucht

Rülzheim (ots)

Wie der Polizei Germersheim am 01.07.2026 bekannt wurde, kam es am 22.06.2026 im Strandbad in Rülzheim zu einem Vorfall, bei dem eine 35-jährige Frau am Kopf verletzt wurde. Diese befand sich gegen 13 Uhr auf der Schwimminsel und wurde unvermittelt von einem Stein getroffen. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Durch Zeugen wurde bekannt, dass offenbar mehrere Jugendliche Steine in den See schmissen und dabei die Frau trafen. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren