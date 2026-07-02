Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Zeugen nach Steinwurf gesucht

Rülzheim (ots)

Wie der Polizei Germersheim am 01.07.2026 bekannt wurde, kam es am 22.06.2026 im Strandbad in Rülzheim zu einem Vorfall, bei dem eine 35-jährige Frau am Kopf verletzt wurde. Diese befand sich gegen 13 Uhr auf der Schwimminsel und wurde unvermittelt von einem Stein getroffen. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Durch Zeugen wurde bekannt, dass offenbar mehrere Jugendliche Steine in den See schmissen und dabei die Frau trafen. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

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