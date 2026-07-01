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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Niederhorbach: Unfallflucht und mit zwei Verletzten auf der B38 - Zeugen und Fahrer eines schwarzen SUV gesucht

Niederhorbach (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es um 16:11h auf der B38 kurz nach Niederhorbach in Richtung Landau zu einem Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer überholte aus Richtung Landau kommend im Bereich des Abfallwirtschaftszentrums zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Infolge dessen musste ein in Richtung Landau fahrender Pkw stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der wiederum hierauf nachfolgende Pkw konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Fahrerin und Beifahrer des zuvorderst fahrenden Fahrzeuges wurden durch den Aufprall verletzt und begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus. Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben. Wer kann Hinweise zum Unfallhergang und/oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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