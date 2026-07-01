Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer bei Unfall auf B 9

Jockgrim (ots)

Ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer verursachte am gestrigen Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 einen Schaden von etwa 25.000 Euro und verletzte zwei Personen leicht. Eine 62-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr gegen 05.30 Uhr die rechte Fahrspur der Bundesstraße 9 aus Richtung Germersheim kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der 18-jährige befuhr die Bundesstraße 9 auf der linken Fahrspur und wechselte in Höhe Jockgrim, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, auf die rechte Fahrspur. Hierbei kollidierte der 18-Jährige mit seiner Fahrzeugfront mit Fahrzeugheck der 62-Jährigen. Durch diese Kollision verlor die 62-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Straßengraben. Die 62-jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 18-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht, musste allerdings in kein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Fahrzeug der 62-Jährigen entstand durch den Unfall zudem ein wirtschaftlicher Totalschaden.

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