Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Entlaufener Labrador wohlbehalten an Halter übergeben

Schwegenheim (ots)

Ein entlaufener Labrador hat am 30.06.2026 einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen Mittag ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass sich ein schwarzer Labrador im Bereich des Tankhofs Schwegenheim aufhalte. Das Tier sei anschließend in ein angrenzendes Feld gelaufen und für den Anrufer nicht mehr sichtbar gewesen. Daraufhin wurden die Tierrettung sowie eine Polizeistreife zur Örtlichkeit entsandt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Hund schließlich zwischen Harthausen und Schwegenheim lokalisiert werden. Zwischenzeitlich meldete sich auch der Hundehalter bei der Polizei. Er gab an, sich auf der Durchreise befunden und mit seinem Hund am Tankhof spazieren gegangen zu sein. Nachdem es an einem geparkten Pkw zu einem lauten Knall gekommen war, erschrak der Labrador und lief davon. Nach rund eineinhalb Stunden intensiver Suchmaßnahmen konnte der Hund wohlbehalten eingefangen und seinem erleichterten Besitzer übergeben werden. Sowohl der Hundehalter als auch die eingesetzten Kräfte zeigten sich über den glücklichen Ausgang des Einsatzes erleichtert.

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