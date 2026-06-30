Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Eigentümer von zwei Fahrrädern gesucht

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Jockgrim (ots)

Bereits am Samstagvormittag, den 20.06.2026 wurden zwei Fahrräder auf einem Wiesengrundstück in der Nähe der Trifellsstraße in Jockgrim aufgefunden. Die beiden Fahrräder wurden dort gegen 06.00 Uhr durch zwei männliche, jugendliche Personen abgelegt, die sich im Anschluss schnell von der Örtlichkeit entfernten, sodass von einem Eigentumsdelikt ausgegangen wird. Ein genauer Tatort ist derzeit jedoch nicht bekannt. Die beiden aufgefundenen Fahrräder wurden anschließend zur Eigentumssicherung bei hiesiger Dienststelle sichergestellt. Bei den beiden sichergestellten Fahrrädern handelt es sich um ein grünes Herrenfahrrad und um ein rotes Damenfahrrad. Zeugen der Tat oder die Eigentümer der beiden aufgefundenen Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

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