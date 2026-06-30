Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Sturz mit dem Pedelec: 78-Jährige verletzt - Polizei appelliert an Helmpflicht

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Edenkoben (ots)

Aufgrund einer unklaren Verkehrssituation erschrak am gestrigen Montagabend (29.06.2026) eine 78-jährige Pedelecfahrerin in der Remlingstraße. Sie kam ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern und stürzte von ihrem Fahrrad. Hierbei zog sich die Seniorin Verletzungen am Oberkörper sowie eine Kopfplatzwunde zu. Da sie keinen Fahrradhelm trug, fielen die Kopfverletzungen schwerer aus. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nimmt diesen Unfall zum Anlass für einen dringenden Appell: Tragen Sie beim Radfahren oder der Nutzung von E-Bikes und Pedelecs immer einen Helm! Ein geeigneter Kopfschutz verhindert oft schwere Verletzungen und kann im Ernstfall Leben retten.

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