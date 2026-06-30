POL-PDLD: Edenkoben - Sturz mit dem Pedelec: 78-Jährige verletzt - Polizei appelliert an Helmpflicht
Edenkoben (ots)
Aufgrund einer unklaren Verkehrssituation erschrak am gestrigen Montagabend (29.06.2026) eine 78-jährige Pedelecfahrerin in der Remlingstraße. Sie kam ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern und stürzte von ihrem Fahrrad. Hierbei zog sich die Seniorin Verletzungen am Oberkörper sowie eine Kopfplatzwunde zu. Da sie keinen Fahrradhelm trug, fielen die Kopfverletzungen schwerer aus. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nimmt diesen Unfall zum Anlass für einen dringenden Appell: Tragen Sie beim Radfahren oder der Nutzung von E-Bikes und Pedelecs immer einen Helm! Ein geeigneter Kopfschutz verhindert oft schwere Verletzungen und kann im Ernstfall Leben retten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell