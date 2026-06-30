Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Nord - Auffahrunfall mit zwei Verletzten im Baustellenbereich

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A65/AS LD-Nord (ots)

An der neu eingerichteten Baustelle auf der A65 bei der Anschlussstelle Landau-Nord kam es am gestrigen Vormittag (29.06.2026) zu stockendem Verkehr. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Bremssituation eines vorausfahrenden VW nicht rechtzeitig und fuhr auf dessen Fahrzeugheck auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen weiteren vorausfahrenden Lkw geschleudert. Die Insassen des VW - ein 37 Jahre alter Mann sowie sein 11-jähriger Sohn - erlitten durch die Erschütterung ein Schleudertrauma (HWS-Syndrom). Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass das Fahrzeug von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Infolge der Unfallaufnahme und der notwendigen Aufräumarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

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