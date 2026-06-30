PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Nord - Auffahrunfall mit zwei Verletzten im Baustellenbereich

POL-PDLD: A65/AS LD-Nord - Auffahrunfall mit zwei Verletzten im Baustellenbereich
  • Bild-Infos
  • Download

A65/AS LD-Nord (ots)

An der neu eingerichteten Baustelle auf der A65 bei der Anschlussstelle Landau-Nord kam es am gestrigen Vormittag (29.06.2026) zu stockendem Verkehr. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Bremssituation eines vorausfahrenden VW nicht rechtzeitig und fuhr auf dessen Fahrzeugheck auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen weiteren vorausfahrenden Lkw geschleudert. Die Insassen des VW - ein 37 Jahre alter Mann sowie sein 11-jähriger Sohn - erlitten durch die Erschütterung ein Schleudertrauma (HWS-Syndrom). Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass das Fahrzeug von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Infolge der Unfallaufnahme und der notwendigen Aufräumarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren