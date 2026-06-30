Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein OT Schaidt - Snackautomat aufgebrochen

Wörth am Rhein OT Schaidt (ots)

Von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter einen Snackautomaten vor dem Clubhaus des Sportvereins in Schaidt auf und entwendeten mehrere Getränkedosen und Snacks. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die unbekannten Täter das Isolierglas des Snackautomaten ein und entwendeten die Ware. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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