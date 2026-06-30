Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Kandel (ots)

In dem Zeitraum von Samstagmittag, den 27.06.2026 bis Montagmorgen, den 29.06.2026 versuchten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus Im Mirabellengarten in Kandel einzubrechen. Hierzu versuchten die bisher unbekannten Täter die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die unbekannten Täter schafften es jedoch nicht die Terrassentür aufzubrechen, sodass sie auch nicht in das Einfamilienhaus gelangten. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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