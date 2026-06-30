PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Alleinunfall endet in Mittelleitplanke

Jockgrim (ots)

Einen Schaden von etwa 6.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind das Resultat eines Alleinunfalls am gestrigen Vormittag auf der Bundesstraße 9 bei Jockgrim. Der 28-jährige Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 07.00 Uhr die rechte Fahrspur der Bundesstraße 9 aus Richtung Germersheim kommend in Fahrtrichtung Wörth am Rhein. Vermutlich aufgrund des Starkregens verlor der 28-Jährige in Höhe der Anschlussstelle Jockgrim die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der rechten Leitplanke kollidierte. Anschließend schleuderte der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug über die komplette Fahrbahn und kollidierte frontal mit der Mittelleitplanke, wo er zum Stehen kam. Durch die Kollision war das Fahrzeug des 28-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 28-Jährige zog sich selbst eine leichte Verletzung zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 08:01

    POL-PDLD: Bellheim - mit über 1,6 Promille gestürzt

    Bellheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer einen Radweg zwischen Rülzheim und Bellheim. In einer Kurve stürzte er und verletzte sich dabei an der Hüfte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er mit über 1,6 Promille stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrradfahrer kam zur medizinischen Versorgung ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 08:00

    POL-PDLD: Germersheim - 13 Gurtverstöße

    Germersheim (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Rheinbrückenstraße kontrollierte die Polizei im Zeitraum von 09.30-12.30 Uhr insgesamt 13 Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt. Zudem hatte ein Autofahrer sein Handy während der Fahrt am Ohr. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274 958 0 ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 07:59

    POL-PDLD: Lingenfeld - späte Reue

    Lingenfeld (ots) - Am Montagmorgen befuhr ein 45-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 9 auf Höhe Lingenfeld. Auf nasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend begab er sich auf einen Mitfahrerparkplatz und meldete den Unfall erst eine Stunde später bei der Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass er mit 0,78 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren