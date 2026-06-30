Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Alleinunfall endet in Mittelleitplanke

Jockgrim (ots)

Einen Schaden von etwa 6.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind das Resultat eines Alleinunfalls am gestrigen Vormittag auf der Bundesstraße 9 bei Jockgrim. Der 28-jährige Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 07.00 Uhr die rechte Fahrspur der Bundesstraße 9 aus Richtung Germersheim kommend in Fahrtrichtung Wörth am Rhein. Vermutlich aufgrund des Starkregens verlor der 28-Jährige in Höhe der Anschlussstelle Jockgrim die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der rechten Leitplanke kollidierte. Anschließend schleuderte der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug über die komplette Fahrbahn und kollidierte frontal mit der Mittelleitplanke, wo er zum Stehen kam. Durch die Kollision war das Fahrzeug des 28-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 28-Jährige zog sich selbst eine leichte Verletzung zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

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