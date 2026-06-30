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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - mit über 1,6 Promille gestürzt

Bellheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer einen Radweg zwischen Rülzheim und Bellheim. In einer Kurve stürzte er und verletzte sich dabei an der Hüfte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er mit über 1,6 Promille stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrradfahrer kam zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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