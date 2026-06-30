POL-PDLD: Bellheim - mit über 1,6 Promille gestürzt
Bellheim (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer einen Radweg zwischen Rülzheim und Bellheim. In einer Kurve stürzte er und verletzte sich dabei an der Hüfte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er mit über 1,6 Promille stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrradfahrer kam zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.
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