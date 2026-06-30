Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - späte Reue

Lingenfeld (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 45-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 9 auf Höhe Lingenfeld. Auf nasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend begab er sich auf einen Mitfahrerparkplatz und meldete den Unfall erst eine Stunde später bei der Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass er mit 0,78 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde der Autofahrer glücklicherweise nicht.

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