Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Vandalismus im Ortskern - Polizei sucht Zeugen

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St. Martin (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (26.06.2026) kam es in der Maikammerer Straße in St. Martin zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter warfen im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr mutwillig neun größere Blumenkübel um. Durch den Vandalismus wurden acht der Kübel zum Teil erheblich beschädigt. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf über 1.000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Maikammerer Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 955-0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

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