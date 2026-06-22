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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Serie von Einbrüchen in Kindertagesstätten und ein Pfarrheim - Polizei sucht Zeugen

Landau (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 18.06.2026, auf Freitag, 19.06.2026, kam es im Stadtgebiet von Landau zu insgesamt fünf bekannt gewordenen Einbrüchen in Kindertagesstätten sowie ein Pfarrheim.

Betroffen waren Kindertagesstätten in der Schlesierstraße, der Helmbachstraße und der Dresdener Straße, sowie die Kindertagesstätte und das Pfarrheim in der Drachenfelsstraße.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden. Teilweise wurden im Inneren weitere Türen aufgebrochen und Schränke durchwühlt.

Aus der Kindertagesstätte in der Helmbachstraße entwendeten die Täter etwa 200 Euro Bargeld. In den übrigen Objekten wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts gestohlen. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in der Nacht vom 18.06.26 auf den 19.06.2026 im Bereich der Schlesierstraße, Drachenfelsstraße, Helmbachstraße oder Dresdener Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau, unter der Rufnummer 06341-287-0, in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Die E-Mail-Adresse lautet: kilandau.k43@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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