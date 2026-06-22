POL-PDLD: Landau - Pizza gut durchgebacken
Landau (ots)
Am 21.06.2026 wurde der Polizei Landau gegen 09:10 Uhr ein möglicher Küchenbrand in der Kronstraße in Landau mitgeteilt. Hier hatte ein Rauchmelder in einer Erdgeschosswohnung ausgelöst. Die Feuerwehr konnte sich über ein Fenster Zutritt zur Wohnung verschaffen. Es konnte festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung in der Wohnung auf eine im Ofen vergessene Pizza zurückzuführen war. Der schlafende 27-Jährige konnte geweckt und aus der Wohnung verbracht werden. Verletzte wurde niemand. Auch entstand kein Gebäudeschaden. Ob die Pizza noch genießbar war, darf jedoch bezweifelt werden.
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Mike Bourdy
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